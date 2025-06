Tragico schianto contro la rotonda | perde la vita un uomo di 35 anni Inutili i soccorsi E’ successo questa notte alle porta di Latina

Una notte drammatica alle porte di Latina: un uomo di 35 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto vicino a Borgo Piave. Nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare. L’incidente, avvenuto intorno alle 3:00, ha sconvolto la comunità locale e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Scopriamo insieme i dettagli di questa tragedia che lascia un vuoto incolmabile.

Un altro drammatico incidente stradale ha avuto luogo nella notte a Borgo Piave, alle porte di Latina, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita in un violento schianto. La dinamica dell'incidente. Il tragico episodio si è verificato intorno alle ore 3:00, quando un SUV Alfa Romeo Stelvio ha perso il controllo in prossimità della rotatoria di Borgo Piave, provenendo dalla Pontina in direzione Latina. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Stradale, l'automobile ha impattato violentemente il ciglio della rotatoria, ribaltandosi più volte e attraversando l'intero incrocio.

