Tragico sabato sera 45enne uccisa a coltellate in strada davanti ai passanti | è accaduto nelle Marche

Un tragico sabato sera scuote Tolentino, nelle Marche, dove una donna di 45 anni è stata brutalmente uccisa a coltellate davanti agli occhi sconvolti dei passanti. La vittima, madre di due figlie, è stata colpita dall’ex marito, con cui era separata da tre anni, in un momento di profonda escalation di violenza. La comunità si interroga su come prevenire simili tragedie e proteggere le vittime di abusi domestici.

