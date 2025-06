Tragico incidente tra un' auto e un trattore | uomo muore sul colpo

Un drammatico incidente si è verificato venerdì pomeriggio a Cortenuova, lasciando il paese sotto shock. Pierino Lamera, 79 anni, ha perso la vita sul colpo durante un drammatico scontro tra il suo trattore e un'auto lungo via Trieste. La comunità si stringe nel dolore di questa perdita improvvisa e tragica, mentre le autorità indagano per chiarire le cause dell’incidente. Un evento che ricorderà tutti noi quanto la sicurezza sulle strade sia fondamentale.

Venerdì pomeriggio, poco dopo le 17, il comune di Cortenuova (Bg) è stato teatro di un drammatico incidente costato la vita a Pierino Lamera, 79 anni, residente proprio nel piccolo paesino di campagna. L'uomo era alla guida del suo trattore quando, lungo via Trieste, è stato urtato da un'auto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Tragico incidente tra un'auto e un trattore: uomo muore sul colpo

