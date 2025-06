Tragico incidente all' alba ciclista investito e ucciso da un automobilista

Un tragico incidente all'alba di sabato 14 giugno ha scosso la comunità: un ciclista di 56 anni è stato investito e ucciso da un automobilista lungo la strada provinciale 40 tra Siziano e Pieve Emanuele. La notizia ha suscitato grande dolore e cordoglio, ricordando quanto sia importante la sicurezza sulle strade. La tragedia solleva ancora una volta il tema della prevenzione e della responsabilità di tutti gli utenti della strada.

Tragico incidente all'alba di sabato 14 giugno. Un uomo di 56 anni ha perso la vita travolto da un automobilista mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Lo scontro è avvenuto sulla strada provinciale 40 tra il Comune di Siziano (Pavia) e quello di Pieve Emanuele (Milano).

