Tragedia sul fiume Oglio a Rudiano anziano annega dopo una caduta in acqua | è il terzo morto in pochi giorni

RUDIANO – Un altro tragico episodio si aggiunge alla serie di lutti che hanno colpito il fiume Oglio in questi giorni. La terza tragedia in ordine di tempo si è consumata venerdì a Rudiano: una zona dove le persone amano non solo bagnarsi, ma pure passeggiare sulle rive, rincorse da pittoreschi sentieri che si snodano tra acqua e alberi. Un anziano è morto dopo essere precipitato in acqua mentre camminava solo lungo l’argine. È da stabilire se si è trattato di un incidente o di un malore, dato che il signore era malato da tempo. A dare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per il suo mancato rientro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it