Tragedia nel pomeriggio in mare un giovane perde la vita dopo avere soccorso due bagnanti

Nel cuore dell'estate, un dramma ha scosso i Lidi ferraresi sabato 14 giugno. Un giovane eroe, dopo aver soccorso due bagnanti in difficoltà, ha perso tragicamente la vita nel mare del canale Logonovo. La sua grande generosità si è trasformata in una tragedia che scuote tutta la comunità. Per restare aggiornati su questa vicenda e altre notizie di cronaca, iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday.

Il pomeriggio estivo ai Lidi ferraresi, sabato 14 giugno, è stato funestato da una tragedia. Un giovane, per cause in corso di accertamento, ha perso la vita all'altezza del canale Logonovo. Da quanto si apprende il ragazzo, che si trovava in.

