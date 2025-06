Tragedia a Soccher | muore un 54enne dopo una lite tra vicini

Una tranquilla notte a Soccher si è trasformata in tragedia. Un alterco tra vicini, scoppiato attorno all’1:45, ha avuto conseguenze drammatiche: un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo essere caduto e aver sbattuto violentemente la testa. Un episodio che scuote la comunità e riaccende il dibattito sulla convivenza civile. Restate con noi per gli aggiornamenti e analisi di questa dolorosa vicenda.

Un diverbio tra vicini sfocia in dramma nella notte. Un uomo di 54 anni ha perso la vita nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 giugno a Soccher, frazione di Ponte nelle Alpi (Belluno), dopo essere caduto a terra e aver battuto violentemente la testa al culmine di una lite con un vicino di casa. La dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni, l'episodio si sarebbe verificato intorno all' 1,45 di notte. La vittima e il vicino sarebbero stati coinvolti in un acceso diverbio legato a vecchi dissapori condominiali. Non è ancora stato chiarito l'esatto motivo del contrasto, ma durante la discussione il 54enne sarebbe crollato a terra, subendo un colpo fatale alla testa.