Tragedia a Soccher Belluno | Fabrizio Poncato muore dopo una lite tra vicini indagini in corso

Una tranquilla serata di Soccher, frazione di Ponte nelle Alpi, si è trasformata in tragedia: Fabrizio Poncato, 54 anni, ha perso la vita a seguito di una violenta lite tra vicini che ha avuto un esito drammatico. Le indagini dei carabinieri sono in corso per ricostruire la dinamica e fare luce su questa triste vicenda. Un episodio che scuote profondamente l’intera comunità e che solleva importanti domande sulla convivenza civile.

Un drammatico episodio di cronaca ha scosso la comunità di Soccher, frazione di Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno. Fabrizio Poncato, 54 anni, ha perso la vita dopo essere caduto e aver battuto violentemente la testa a seguito di una lite tra vicini. Sull'accaduto stanno ora indagando i carabinieri per chiarire la dinamica esatta dei fatti e le eventuali responsabilità. I fatti: la lite nella tarda serata di venerdì. L'episodio è avvenuto nella serata di venerdì 13 giugno, intorno alle ore 21:30. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, Fabrizio Poncato e il vicino di casa, identificato come D.

