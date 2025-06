Traffico Roma del 14-06-2025 ore 20 | 30

Benvenuti a questa panoramica sul traffico romano del 14 giugno 2025 alle ore 20:30. La città si prepara a vivere un giorno intenso, tra la chiusura temporanea della linea C della metropolitana, sostituita dalle navette MCM, e una manifestazione che attraverserà Piazzale Ostiense e il Parco Schuster. Restate con noi per scoprire tutte le variazioni alla viabilità e i consigli utili per muoversi al meglio in questa serata movimentata.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione oggi e domani la linea C della metropolitana resterà chiusa per l'intera giornata in sostituzione le navette bus MCM ci saranno attive secondo i consueti orari della metro con ultime corse dal capolinea oggi a 1:30 di notte e domani alle ore 23:30 fino alle ore 20 manifestazione con corteo da Piazzale Ostiense al Parco Schuster E possibili chiusure e deviazioni anche per le linee bus sempre nella capitale in corso fino alle ore 20 l'edizione 2025 del Roma Pride disagi alla circolazione variazioni al trasporto pubblico locale nelle zone del centro da piazza dell'esquilino a Piazza di Porta Capena passando per via dei Fori Imperiali e Piazza del Colosseo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-06-2025 ore 20:30

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

In Primo Piano Domani, sabato 31 maggio, doppio corteo tra La Sapienza e piazzale Ostiense. Previste chiusure al traffico e deviazioni per i percorsi del trasporto pubblico.

