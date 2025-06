Traffico Roma del 14-06-2025 ore 19 | 30

Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori di Luceverde Roma! Oggi, 14 giugno 2025, alle ore 19:30, il traffico nella capitale si presenta intenso e complesso. La linea C della metropolitana sarà chiusa per l’intera giornata, sostituita da navette secondo orari specifici. Inoltre, una manifestazione con corteo da Piazzale Ostiense al Parco Schuster potrebbe provocare ulteriori chiusure e deviazioni. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per muovervi più facilmente in città .

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione oggi e domani la linea C della metropolitana resterà chiusa per l'intera giornata in sostituzione le navette bus mce mce saranno attive secondo i consueti orari della metro con ultime corse dal capolinea oggi a 1:30 di notte e domani alle ore 23:30 fino alle ore 20 manifestazione con corteo da Piazzale Ostiense al Parco Schuster possibili chiusure e deviazioni anche per le linee bus sempre nella capitale in corso fino alle ore 20 l'edizione 2020 5 del Roma Pride disagi alla circolazione variazioni al trasporto pubblico locale nelle zone del centro da piazza dell'esquilino a Piazza di Porta Capena passando per via dei Fori Imperiali e Piazza del Colosseo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-06-2025 ore 19:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - piazzale - ostiense

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

In Primo Piano Domani, sabato 31 maggio, doppio corteo tra La Sapienza e piazzale Ostiense. Previste chiusure al traffico e deviazioni per i percorsi del trasporto pubblico. Leggi di più su https://bit.ly/43RdaGC #RSM #Roma #PrimoPiano #Mobilità #Tras Vai su X

In Primo Piano Domani, sabato 31 maggio, doppio corteo tra La Sapienza e piazzale Ostiense. Previste chiusure al traffico e deviazioni per i percorsi del trasporto pubblico. Leggi di più su https://bit.ly/43RdaGC #RSM #Roma #PrimoPiano #Mobilità #Tras Vai su Facebook

Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 giugno; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 31 maggio e 1° giugno; Manifestazione oggi a Roma contro il dl Sicurezza, il percorso del corteo e le strade chiuse.

Roma, traffico in tilt tra via Ostiense e la Cristoforo Colombo: strade chiuse e bus deviati per i lavori sui cavi ad alta tensione - si legge sul sito web di Roma Capitale, la corsia preferenziale di via Ostiense sarà chiusa al traffico nei due sensi di marcia, lungo l'intera lunghezza tra piazzale Ostiense e la basilica di ... Lo riporta roma.corriere.it

Incidente via Ostiense: si scontrano due auto e un bus, tre feriti - Strada chiusa e traffico deviato per consentire l'intervento dei soccorritori ... Riporta romatoday.it

Manifestazione Roma oggi contro il Dl Sicurezza, in 200 in tenda: «Fermiamo il Giro d'Italia» - Intercettato durante i servizi predisposti per il corteo contro il Dl sicurezza un gruppo di dieci persone lungo via Venti Settembre mentre tentava di avvicinarsi alla sede del ... Segnala ilgazzettino.it