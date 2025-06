Traffico Roma del 14-06-2025 ore 18 | 30

Ben trovati, ascoltatori di Luceverde Roma! Oggi, 14 giugno 2025, alle ore 18:30, il traffico nella capitale si presenta particolarmente intenso a causa della chiusura totale della linea C della metropolitana per l'intera giornata. Le navette sostitutive sono operative secondo gli orari consueti, ma attenzione alle possibili variazioni dovute alla manifestazione in corso tra Piazzale Ostiense e il Parco Schuster. Rimanete con noi per aggiornamenti continui sul traffico e le deviazioni in città .

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione oggi e domani la linea C della metropolitana resterà chiusa per l'intera giornata in sostituzione le navette bus mce mce saranno attive secondo i consueti orari della metro con ultime corse dal capolinea oggi a 1:30 di notte e domani alle ore 23:30 fino alle ore 20 manifestazione con corteo da Piazzale Ostiense al Parco Schuster possibili chiusure e deviazioni anche per le linee bus sempre nella capitale in corso fino alle ore 20 l'edizione 2020 5 del Roma Pride disagi alla circolazione variazioni al trasporto pubblico locale nelle zone del centro da piazza dell'esquilino a Piazza di Porta Capena passando per via dei Fori Imperiali e Piazza del Colosseo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-06-2025 ore 18:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - piazzale - ostiense

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

In Primo Piano Domani, sabato 31 maggio, doppio corteo tra La Sapienza e piazzale Ostiense. Previste chiusure al traffico e deviazioni per i percorsi del trasporto pubblico. Leggi di più su https://bit.ly/43RdaGC #RSM #Roma #PrimoPiano #Mobilità #Tras Vai su X

In Primo Piano Domani, sabato 31 maggio, doppio corteo tra La Sapienza e piazzale Ostiense. Previste chiusure al traffico e deviazioni per i percorsi del trasporto pubblico. Leggi di più su https://bit.ly/43RdaGC #RSM #Roma #PrimoPiano #Mobilità #Tras Vai su Facebook

Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 giugno; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 31 maggio e 1° giugno; Roma, manifestazioni del 25 aprile: tutti gli appuntamenti, le strade chiuse al traffico e i mezzi deviati.

Roma Pride, al via a piazza della Repubblica il corteo arcobaleno dei diritti. Da Ostiense parte la contro-manifestazione pro-Pal - Nella Capitale sfilano ben due cortei, il Roma Pride 2025, con Rose Villain madrina della parata, e il Priot, la manifestazione pro- Da leggo.it

Incidente su via Ostiense tra due auto e un bus di linea, tre feriti: grave una 23enne - Tre i feriti a seguito del forte impatto: il conducente del bus, una passeggera a bordo e una ventitreenne in u ... Scrive fanpage.it

Incidente via Ostiense: si scontrano due auto e un bus, tre feriti - Strada chiusa e traffico deviato per consentire l'intervento dei soccorritori ... Lo riporta romatoday.it