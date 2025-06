Traffico Roma del 14-06-2025 ore 16 | 30

Se ti trovi nel cuore di Roma il 14 giugno 2025 alle 16:30, preparati a un viaggio diverso dal solito. La linea VE1 della metro presenta variazioni di circolazione tra Laurentina e Monti Tiburtini, con bus navetta attivi fino alle 18. Mentre attraversi la città , potresti incontrare anche lavori in via Nomentana. Ecco tutto ciò che devi sapere per muoverti senza stress e scoprire le alternative disponibili.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla linea ve1 della metro variazione del servizio con circolazione attiva nella tratta tra stazione Laurentina a Basilica San Paolo e Monti Tiburtini Rebibbia e circolazione non attiva nella tratta Basilica San Paolo Monti Tiburtini e stazione Bologna Ionio attivate bus navette fino alle ore 18 potature in via Nomentana tra viale Regina Margherita & via Cagliari da inizio A fine servizio 3:19 provenienti rispettivamente da stazione Trastevere e Piazza dei Gerani con direzione Valle Giulia limiteranno le corse a Piazza di Porta Maggiore oggi e domani la linea C della metropolitana resterà chiusa per l'intera giornata in sostituzione le navette bus mce MC3 saranno attive secondo i consueti orari della metro con ultime corse dai capolinea oggi all'una di notte e domani alle ore 23:30 in centro in corso dalle ore 14 fino alle ore 20 l'edizione 2025 del Roma Pride il corteo sfilerà da Piazza della Repubblica a viale delle Terme di Caracalla attraversando tra le altre viale Einaudi Piazza dei Cinquecento Piazza dell'esquilino via dei Fori Imperiali Piazza del Colosseo e Piazza di Porta Capena chiuso e deviazioni al passaggio dei partecipanti infine a causa della manifestazione le linee di superficie 5:14 vengono limitate a Piazza di Porta Maggiore il servizio bus navetta della metro B dopo la fermata Circo Massimo non è effetto alle fermate Colosseo Cavour termini e riprende il percorso da Viale Castro Pretorio infine la linea tram 3L rimane inattiva a causa della manifestazione

