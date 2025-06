Traffico Roma del 14-06-2025 ore 14 | 30

Se vi trovate nel cuore di Roma il 14 giugno 2025 alle 14:30, preparatevi a un'importante modifica al traffico. La cittĂ si anima con il percorso del Roma Pride 2025, che coinvolge via Cavour, i Fori Imperiali e via di San Gregorio, fino alle 20:00. Roma MobilitĂ e Luce Verde assicurano aggiornamenti in tempo reale e deviazioni per oltre 35 linee di trasporto pubblico, garantendo sicurezza e fluiditĂ . Restate informati e pianificate in anticipo il vostro spostamento per vivere appieno questa celebrazione di inclusione e libertĂ .

Roma infomobilitĂ un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilitĂ da Piazza della Repubblica alle Terme di Caracalla è il percorso della Roma Pride 2025 chiusura al traffico lungo il percorso del corteo via Cavour via dei Fori Imperiali e via di San Gregorio fino alle 20 previste deviazioni per 35 linee del trasporto pubblico divieti di sosta invece nell'area di Piazza del Popolo oggi trasformata in un villaggio dedicato alle attivitĂ sportive in occasione del Giubileo dello sport da Piazza del Popolo alle 18 partirĂ una processione verso San Pietro con passaggio sul ponte Cavour possibili rallentamenti o deviazioni in questo caso per 9 linee bus https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-06-2025 ore 14:30

