Traffico Roma del 14-06-2025 ore 11 | 30

Se viaggiate per Roma oggi, è fondamentale conoscere le ultime notizie sul traffico: chiusure temporanee, deviazioni e lavori in corso. La mobilità della Capitale si evolve per garantire sicurezza e eventi cittadini. Restate aggiornati con il servizio Roma Infomobilità, curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, per pianificare al meglio i vostri spostamenti e affrontare con serenità ogni imprevisto.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiusa al traffico via tra Largo Fellini via Boncompagni per un evento che si svolgerà questa sera in via di Monte Zebio divieto di transito in direzione di Piazza del Fante dall' altezza di via Podgora per la verifica delle alberature disposta dai Vigili del Fuoco in via Nomentana sono invece in corso lavori di potatura chiuse le corsie complanari tra viale Regina Margherita & via Cagliari a Centocelle per un'iniziativa prevista per oggi chiusa via dei Castani tra Piazza San Felice da Cantalice e via dei Glicini riaperta al transito per la conclusione di un cantiere via delle Cave di Pietralata tra via tedeschi e Largo Beltramelli sempre su via delle Cave di Pietralata oggi dalle 15 alle 20 divieto di transito invece tra via Amoretti e via Meda per una manifestazione

