Ben trovati con le ultime notizie sul traffico di Roma. Questa mattina alle 08:30, si segnalano importanti disagi e interventi come potature in via Nomentana e limitazioni alle linee tram 319, mentre la metro C è temporaneamente chiusa per manutenzione. Restate con noi fino alle 18 per tutte le updates in tempo reale, perché conoscere le condizioni della città è il primo passo per muoversi senza stress.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione fino alle ore 18 potature in via Nomentana da inizio A fine servizio le linee tram 319 provenienti rispettivamente da stazione Trastevere Piazza dei Gerani con direzione Valle Giulia limiteranno le corse a Piazza di Porta Maggiore oggi e domani la metro C della metropolitana arresta era chiusa per l'intera giornata in sostituzione le navette bus NCC ed MC3 Ativ S consueti orari della metro con ultime corse dal capolinea oggi alle 1:30 di notte e domani alle 23:30 dalle ore 16 alle 20 manifestazione con corteo da Piazzale Ostiense al Parco Schuster possibili chiusure e deviazioni anche per le linee bus in centro dalle 14 alle 20 l'edizione 2025 della Roma sono attese circa un milione di persone il corteo sfilerà da Piazza della Repubblica a viale delle Terme di Caracalla attraversando tra le altre viale Einaudi Piazza dei Cinquecento Piazza dell'esquilino via dei Fori Imperiali il Colosseo e Piazza di Porta Capena chiusure deviazioni al passaggio dei partecipanti e comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-06-2025 ore 08:30

