Traffico Lazio del 14-06-2025 ore 17 | 30

Ben trovati ascoltatori di Luceverde Lazio. Oggi, 14 giugno 2025 alle 17:30, il traffico nel Lazio si presenta complessivamente regolare, con qualche rallentamento su via Cristoforo Colombo, Infernetto e via di Malafede in direzione Roma. La città si anima anche con l'edizione 2025 del Roma Pride, che causa alcune variazioni alla circolazione e al trasporto pubblico nel centro storico. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili.

Luceverde Lazio ben trovati all'ascolto traffico nel complesso regolare su gran parte della rete viaria del Lazio Qualche rallentamento per il traffico intenso si registra su via Cristoforo Colombo Infernetto e via di Malafede in direzione Roma sempre nella capitale in corso fino alle ore 20 l'edizione 2025 del Roma Pride disagi alla circolazione e variazioni al trasporto pubblico locale nelle zone del centro da piazza dell'esquilino a Piazza di Porta Capena passando per via dei Fori Imperiali e Piazza del Colosseo infine Vi ricordo che è chiusa per lavori la strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino tra Atina inferiore e Atina superiore In entrambe le direzioni la riapertura è prevista per il prossimo 23 giugno deviazioni sulla strada provinciale 259 è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 14-06-2025 ore 17:30

