Traffico Lazio del 14-06-2025 ore 09 | 30

Alle prime luci di questa mattina, il traffico nel Lazio si presenta complessivamente regolare, offrendo un inizio di giornata senza particolari disagi. Tuttavia, alcune aree come la Grande Raccordo Anulare e le principali arterie urbane mostrano rallentamenti dovuti all’intenso movimento tra Lucite Laurentina, Pontina e via Cristoforo Colombo. Restate aggiornati con Luceverde Lazio per viabilità in tempo reale e consigli utili per affrontare al meglio la giornata.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione traffico nel complesso regolare su gran parte della rete viaria del Lazio non sono presenti in queste ore particolari disagi di traffico più intenso in prossimità dei centri urbani come sulle Grande Raccordo Anulare carreggiata interna si rallenta per traffico tra lucite Laurentina e Pontina sulla via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra via di Malafede e via di Acilia in direzione mare sulla via Aurelia troviamo code per traffico tra Torre in Pietra e Palidoro direzione Ladispoli chiusa per lavori la strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino tra Atina inferiore e Atina superiore In entrambe le direzioni riapertura è prevista per il prossimo 23 giugno e deviazioni su strada provinciale 259 bene per questo appuntamento è tutto e grazie per l'ascolto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 14-06-2025 ore 09:30

