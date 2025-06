Tradimento replica puntate serali 13 giugno 2025 | Video Mediaset

Stasera, venerdì 13 giugno 2025, torna con triplo appuntamento la soap "Tradimento" (Aldatmak) su Canale 5. Non perdere le emozionanti repliche degli episodi 97, 98 e 99 della seconda stagione, disponibili in streaming grazie ai video Mediaset. Se sei appassionato di colpi di scena e intrighi, questa serata sarà imperdibile: le sorti dei protagonisti si intensificano e il mistero si infittisce. Scopri come si evolvono le vicende di Yesim, Umit e gli altri personaggi…

Triplo appuntamento stasera – venerdì 13 giugno – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 97, 98 e 99 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming. Yesim e Umit vengono portati in cella. Sezai prenderà la difesa di Umit, e Guzide quella di Yesim. L’accusa è gravissima: per entrambi, omicidio colposo. Tolga continua a vegliare su Selin che non vuole uscire dalla camera della bambina. Per un imprevisto lavorativo, è costretto ad andare via e chiede a Serra di controllare la sorella. Tolga trova Selin nella camera della bambina mentre cerca di tagliarsi le vene per togliersi la vita: è convinta, infatti, di dover pagare per ciò che è successo alla piccola. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate serali 13 giugno 2025 | Video Mediaset

In questa notizia si parla di: tradimento - replica - mediaset - puntate

Tradimento, replica puntate serali 16 maggio 2025 | Video Mediaset - Stasera, venerdì 16 maggio, ritorna l'appuntamento imperdibile con la soap "Tradimento" (Aldatmak) su Canale 5.

Mediaset 2025/2026: News in programmazione! • Silvia Toffanin raddoppia: torna con Verissimo il sabato e la domenica alle 16:30. • La soap turca Tradimento debutta in prima serata: puntate speciali di 2 ore per tutta l’autunno. • Maria De Filippi confermata Vai su Facebook

Tradimento 2: dove vedere la puntata del 20 maggio in streaming; Tradimento 2: dove vedere la puntata del 21 maggio in streaming; Tradimento 2: dove vedere la puntata del 22 maggio in streaming.

Tradimento, replica puntate 7 giugno 2025 | Video Mediaset - Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e ... Da superguidatv.it

Tradimento, replica puntate 8 giugno 2025 | Video Mediaset - Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 10 giugno 2025 Oroscopo Paolo Fox di oggi, 10 giugno 2025. superguidatv.it scrive

Tradimento 2: dove vedere la puntata del 9 giugno in streaming - La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 9 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con prot ... Segnala informazione.it