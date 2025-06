Tradimento replica puntate 14 giugno 2025 | Video Mediaset

Oggi, sabato 14 giugno 2025, un Doppio Appuntamento con la soap "Tradimento" (Aldatmak) su Mediaset. Se hai perso gli episodi 100 e 101 della seconda stagione, non preoccuparti: ecco i video per rivederli in streaming. Con colpi di scena come Guzide che scopre la veritĂ sui filmati e Selin in ospedale, questa giornata promette emozioni intense. Resta sintonizzato e seguici per aggiornamenti esclusivi!

Doppio appuntamento oggi – sabato 14 giugno  – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 100 e 101 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming. Guzide incontra per puro caso Begum che le confessa che sia Sezai che Yesim hanno guardato i filmati. E capisce, quindi, che Sezai le ha mentito. Selin viene ricoverata in un ospedale psichiatrico e Tolga e Serra cercano di tirarsi su di morale pulendo le tracce del brutto gesto di Selin, ma poi Tolga finisce col cedere all’alcol. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate 14 giugno 2025 | Video Mediaset

