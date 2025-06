Tradimento Anticipazioni | Asli Gravemente Ferita e Una Verità Scioccante!

Nel turbinio di emozioni e colpi di scena delle prossime puntate di "Tradimento", il tradimento si tinge di drammaticità con Asli gravemente ferita e una verità scioccante che sconvolge tutti. Un incontro apparentemente romantico si trasforma in caos, mentre i dubbi di Tolga si infittiscono e Serra affronta scelte difficili. Scopri ogni dettaglio di questa trama intricata e condividi la tua opinione su un episodio che promette di tenere tutti con il fiato sospeso!

Tradimento, anticipazioni e trame prossime puntate. Un incontro orchestrato per riaccendere l’amore finisce nel caos: Asl? resta ferita da un colpo di pistola. Scopri tutti i dettagli e commenta con la tua opinione! Un mare di dubbi attraversa la mente di Tolga quando Serra gli suggerisce che, dopo una serata di troppi bicchieri, tra loro potrebbe esserci stato qualcosa di più. Dopo, Serra confida ad Azra di aver fatto ricoverare Selin in un istituto psichiatrico. Nel frattempo, Mike, il detective privato assunto da Kadir Ak?naslan, si presenta da Tarik con uno scambio doloroso: foto che inchiodano la relazione tra la moglie di Kadir e il suo migliore amico Kaya Erduz in cambio di 100. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv