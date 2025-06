Tradimento anticipazioni 15 giugno | Tarik rifiuta di aiutare Yesim

Preparati a un altro pomeriggio all'insegna della suspense con "Tradimento" su Canale 5! Nell'episodio di domani, le tensioni tra Yesim e Tarik raggiungeranno l'apice: mentre Yesim e Umit cercano una via di salvezza, Tarik sceglierà di rimanere in silenzio, rifiutando di aiutarla. Cosa succederà nel cuore di questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme, perché i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo.

Nuovo appuntamento su Canale 5 con la giudice Guzide e la sua famiglia; ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento. Appuntamento festivo con Tradimento, domani alle 15.30 su Canale 5. La soap turca ci ha abituato ai colpi di scena, e l'episodio di domenica 15 giugno non farà certo eccezione. Per Yesim e Umit forse c'è una via di uscita dalle accuse di omicidio, ma Tarik si rifiuterà di aiutare la moglie. Scopriamo dunque cosa accadrà. Dov'eravamo rimasti Umit e Yesim sono finiti in carcere con l'accusa di aver avvelenato un cliente, Kadir, morto proprio nel bel mezzo del servizio di catering organizzato per il suo compleanno.