Tradate bimbo di 7 anni si allontana dai genitori e prende il treno da solo | ritrovato alla stazione di Cadorna

Tradate, 14 giugno 2025 – Un viaggio di una mezz’oretta scarsa. Che, per i genitori di un bimbo dotato di una certa intraprendenza oltre che di uno spiccato senso d’autonomia (presumiamo), si è trasformata nella mezz’ora piĂą lunga dello loro vita. Risale a due giorni fa, giovedì 12 giugno, il ritrovamento di un ragazzino di 7 anni alla stazione Fnm di Cadorna. Il piccolo si aggirava nella zona dei tornelli, con l’aria piuttosto smarrita. Agli agenti della Polfer che l’hanno recuperato e portato presso il loro posto per tutti gli accertamenti del caso era giĂ arrivata la segnalazione della presenza del bimbo su un treno in arrivo dalla provincia di Varese, a bordo del quale aveva viaggiato da solo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it