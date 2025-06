Tra letteratura e natura per il solstizio alla Cascina Caretto

Lasciatevi affascinare da un pomeriggio unico tra parole e paesaggi, nel cuore della Cascina Caretto. Sabato 21 giugno alle 17, l’azienda agricola di San Giorgio Canavese apre le sue porte per un evento che unisce letteratura e natura, celebrando i sensi e il nuovo libro di Debora Bocchiardo, “Invisibile”. Un’occasione imperdibile per riscoprire i sapori autentici e lasciarsi coinvolgere da storie che svelano l’invisibile. Vi aspettiamo!

Sabato 21 giugno, alle 17, l’azienda agricola Caretto di San Giorgio Canavese (To), in Strada per Ciconio, propone un appuntamento tra letteratura e natura per riscoprire i sapori e i profumi e, allo stesso tempo, parlare del nuovo libro di Debora Bocchiardo dal titolo “Invisibile” (Edizioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Tra letteratura e natura per il solstizio alla Cascina Caretto

In questa notizia si parla di: letteratura - natura - caretto - solstizio

Letteratura e Natura Sabato 21 giugno ore 17.

Tra letteratura e natura per il solstizio alla Cascina Caretto - Sabato 21 giugno, alle 17, l’azienda agricola Caretto di San Giorgio Canavese (To), in Strada per Ciconio, propone un appuntamento tra letteratura e natura per riscoprire i sapori e i profumi e, allo ... Scrive torinotoday.it

Solstizio d’estate 2023, cos’è e quando arriva - Il solstizio d’estate è il giorno più lungo dell’anno e la luce durerà 15 ore. Segnala nanopress.it

Solstizio d’inverno - il giorno in cui possiamo beneficiare meno della luce del sole corrisponde al solstizio d’inverno, ... Lo riporta vivitelese.it