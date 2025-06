Tour de France 2025 embolia polmonare | Matthews dà forfait

Il Tour de France 2025 si prepara a incantare gli appassionati di ciclismo, ma una notizia sconvolgente scuote il mondo delle due ruote: Michael Matthews, protagonista indiscusso di quattro vittorie, è stato costretto al forfait a causa di un’embolia polmonare. La sua assenza rappresenta una perdita significativa per la corsa, lasciando spazio a nuovi protagonisti pronti a scrivere il loro destino sulle strade francesi. Le condizioni di Matthews sono gravi e destano preoccupazione nel circuito ciclistico mondiale.

Roma, 14 giugno 2025 - Non solo gli uomini che lotteranno per la classifica generale, che stanno facendo le prove generali al Giro del Delfinato 2025: il Tour de France 2025 avrà un parterre ricchissimo anche per quanto riguarda i velocisti e per i cacciatori di tappe. Un novero dal quale esce Michael Matthews a causa di problemi polmonari tutt'altro che banale. Le condizioni di Matthews. L'australiano, finora a segno 4 volte alla Grande Boucle, non sarà al via di Lille il 5 luglio a causa dell'insorgere dei segni di un'embolia polmonare sopraggiunti durante gli allenamenti in quota con la squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, embolia polmonare: Matthews dà forfait

