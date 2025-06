Total madness a San Donato l’inclusione vince | Lo sport ha un valore terapeutico Nella squadra i pazienti in cura all’Asst Melegnano Martesana

A San Donato Milanese, nasce una sfida che unisce cuore, sport e rinascita: Total Madness Team. Questa squadra di calcio, composta da giovani in cura presso l’ASST Melegnano Martesana, dimostra come lo sport possa diventare un potente strumento terapeutico, restituendo speranza e fiducia a chi sta affrontando momenti difficili. Un esempio di inclusione e resilienza che ci ricorda quanto il gioco possa essere un vero e proprio motore di guarigione.

San Donato Milanese (Milano), 14 giugno 2025 – Ragazzi in difficoltà, che stanno cercando di recuperare il controllo della loro vita. Anche lo sport, in questo senso, può aiutare. Si chiama Total madness team la squadra di calcio composta da pazienti in capo alle strutture dell’Asst Melegnano Martesana, in particolare il centro psico-sociale di San Donato e il centro diurno di San Giuliano. Una quindicina le persone, tra i 18 e i 36 anni, che fanno parte del team e scendono in campo, a rotazione, con una formazione a otto. Successi di fila . Quest’anno la squadra ha inanellato successi: si è aggiudicata infatti sia il campionato Uisp dei Dipartimenti di salute mentale della Lombardia sia la relativa Champion, torneo finale che mette in campo le formazioni migliori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Total madness, a San Donato l’inclusione vince: “Lo sport ha un valore terapeutico”. Nella squadra i pazienti in cura all’Asst Melegnano Martesana

