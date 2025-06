Toscana da bere | le centrifughe dell’estate tra gusto e freschezza

L’estate in Toscana si trasforma in un tripudio di sapori autentici e freschi, dove la frutta succosa e gli ortaggi profumati sono i protagonisti. Le centrifughe dell’estate uniscono benessere e gusto, portando in ogni sorso il calore e la vitalità di questa terra meravigliosa. Scopri le ricette più irresistibili, tra tradizione e innovazione, per rinfrescare mente e corpo. Ecco alcune idee da gustare ovunque, perché l’estate toscana non finisce mai…

L’estate in Toscana è fatta di sapori intensi, frutta succosa e ortaggi profumati. Oltre alle ricette tradizionali, negli ultimi anni sono sempre più diffuse le centrifughe e gli estratti freschi, che uniscono benessere e gusto. Ecco alcune idee ispirate alla terra toscana, da gustare in casa o nei locali più attenti alla stagionalità. Centrifuga al melone, pesca e basilico. Un classico estivo toscano rivisitato. Il melone toscano (tipico della Val di Chiana), con la sua dolcezza naturale, si abbina alla pesca gialla e a qualche foglia di basilico fresco. Risultato: un drink profumatissimo e dissetante. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

