Tortellata di San Giovanni | Via Sauro si trasforma in una lunga tavolata

Preparati a vivere un’atmosfera magica e conviviale! La Tortellata di San Giovanni, organizzata dall’Associazione Borgo delle Botteghe in collaborazione con Confesercenti Parma e il patrocinio del Comune, trasformerà Via Sauro in una lunga tavolata all’aperto. Un’occasione unica per gustare autentici sapori parmigiani, condividere sorrisi e creare ricordi indimenticabili. Non perdere questa splendida serata: vieni a brindare con noi e lasciati conquistare dal cuore della nostra tradizione!

L'Associazione Borgo delle Botteghe, in collaborazione con Confesercenti Parma e con il patrocinio del Comune di Parma, presenta la prima edizione della Tortellata di San Giovanni, una serata-evento che si svolgerà lunedì 23 giugno dalle ore 20 in Via Nazario Sauro. Lunghe tavolate all'aperto.

Tortellata.. aspettando san giovanni a Felegara - Preparati a vivere una serata indimenticabile a Felegara! Sabato 21/06, il circolo Anspi parrocciale S.

Tortellata di San Giovanni: Via Sauro si trasforma in una lunga tavolata - Il menù propone prosciutto crudo Ponte Romano, torta fritta o Sgabei della Lunigiana, seguiti dai classici tortelli d’erbetta, dolce finale e acqua inclusi. parmatoday.it scrive