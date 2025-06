Tortellata di San Giovanni | Via Sauro si trasforma in una lunga tavolata

Preparati a vivere un’atmosfera di festa e convivialità con la prima edizione della Tortellata di San Giovanni, un evento imperdibile che trasforma Via Sauro in una lunga tavolata all’aperto. Organizzata dall’Associazione Borgo delle Botteghe in collaborazione con Confesercenti Parma e il patrocinio del Comune, questa serata promette di unire tradizione, gusto e socialità. Non mancare, perché questa sarà...

L'Associazione Borgo delle Botteghe, in collaborazione con Confesercenti Parma e con il patrocinio del Comune di Parma, presenta la prima edizione della Tortellata di San Giovanni, una serata-evento che si svolgerà lunedì 23 giugno dalle ore 20 in Via Nazario Sauro. Lunghe tavolate all'aperto.

Tortellata.. aspettando san giovanni a Felegara - Preparati a vivere una serata indimenticabile a Felegara! Sabato 21/06, il circolo Anspi parrocciale S.

Da parmatoday.it: Il menù propone prosciutto crudo Ponte Romano, torta fritta o Sgabei della Lunigiana, seguiti dai classici tortelli d’erbetta, dolce finale e acqua inclusi.