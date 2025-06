Torremaggiore piange un suo figlio | non ce l’ha fatta il 17enne ferito da un colpo d' arma da fuoco alla testa

Torremaggiore piange un suo giovane talento, il 17enne vittima di una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. Trasportato in condizioni disperate al Policlinico di Foggia dopo essere stato trovato agonizzante con una ferita da arma da fuoco alla testa, il suo sorriso si è spento troppo presto. La tragica vicenda, ancora avvolta nel mistero, ci ricorda quanto fragile sia la vita e quanto sia importante fare chiarezza su quanto accaduto.

