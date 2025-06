Torremaggiore è morto il 17enne colpito da un proiettile alla testa | il dolore della città

Una tragedia scuote la tranquilla comunità di Torremaggiore, dove un 17enne ha perso la vita dopo quattro giorni di agonia. Ritrovato gravemente ferito da un proiettile alla testa in una casa di campagna, il suo destino si è spento troppo presto. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, ha lasciato il paese in uno stato di shock e dolore profondo. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento difficile.

Dopo quattro giorni di agonia, il giovane non ce l'ha fatta. È morto il ragazzo di 17 anni ritrovato in gravissime condizioni il 10 giugno in una casa di campagna appartenente alla sua famiglia, nelle campagne di Torremaggiore, in provincia di Foggia. Il giovane era stato colpito alla testa da un colpo di pistola e da subito le sue condizioni erano apparse critiche. Il ritrovamento e le indagini. Il ragazzo è stato trovato agonizzante dai suoi amici, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. Trasportato d'urgenza al Policlinico di Foggia, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove ha lottato per quattro giorni tra la vita e la morte, fino al tragico epilogo.

