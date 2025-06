Torneo Lucii | Sales trionfa sui campi del San Donato Tavarnelle

Il 35° Torneo Lucii si è concluso con un trionfo memorabile della Sales sui campi del San Donato Tavarnelle, dimostrando ancora una volta il talento e la passione dei giovani calciatori fiorentini. Tra emozioni, fair play e divertimento, i minicalciatori hanno incantato il pubblico, regalando uno spettacolo indimenticabile. La vittoria finale, con il 3-1 sulla Valdipesa Giovani, conferma la crescita e il valore della squadra gialloblù di via Gioberti, allenata da Nunzio De Salvo, e apre nuove sfide verso

Concluso il 35° Torneo Lucii con la Sales indiscussa protagonista sui campi del San Donato Tavarnelle, società organizzatrice. Minicalciatori fiorentini in evidenza nel divertente incontro, decisivo per decretare il vincitore del torneo, tra i Piccoli Amici 2017 della Sales e della Valdipesa Giovani. Al termine della bella partita ha prevalso la Sales per 3-1. La squadra gialloblù di via Gioberti, allenata da Nunzio De Salvo, ha centrato questo successo scendendo in campo con questo gruppo: Carrai, Crocchini, Khawaja Baglioni, Lavacchi, Serraglini, Simoni, Zucconelli. La Sales ha alzato la coppa al cielo conquistando il primo posto della classifica a spese dei padroni di casa giunti secondi ad un punto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net