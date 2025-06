torneo delle bandiere 2025 alfieri e musici protagonisti

Il Torneo delle Bandiere 2025 si avvicina, e gli Alfieri e Musici di Manfreda sono pronti a incantare il pubblico con coreografie spettacolari, colori vivaci e un ritmo coinvolgente. Mesi di prove condensati in pochi minuti di pura emozione, che trasformeranno Piazza del Popolo in un palcoscenico di tradizione e passione. Un appuntamento imperdibile che anticipa il prestigioso 68° Niballo Palio di Faenza, celebrando l’orgoglio e la storia della nostra città .

Mesi di prove condensati in pochi minuti di esercizio. Spettacolo di colori e suoni. I cinque colori della città manfreda con lo spettacolo delle bandiere, le loro coreografie e la musica di tamburi e chiarine si preparano a tornare in piazza del Popolo con il Torneo degli Alfieri Bandieranti e Musici dando vita, in questo fine settimana, al tradizionale appuntamento con le gare che precedono di una settimana il 68° Niballo Palio di Faenza. Il calendario prevede per questa sera, sabato 14 giugno, dalle 20.30 il Torneo Alfieri Bandieranti e Musici nelle specialità Singolo (in gara un unico atleta per ciascun rione che muoverà da una a cinque bandiere); Piccola Squadra (partecipazione di almeno quattro e al massimo sei atleti, i quali potranno gareggiare fino a tre bandiere ciascuno); Grande Squadra e Musici, (solo gli sbandieratori devono essere minimo 8 e massimo 16 persone) muoveranno al massimo due bandiere ciascuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it