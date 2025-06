Tornano liberi padre madre e figlio condannati per 15 chili di fumo in casa

A poche settimane dalla pesante condanna, padre, madre e figlio tornano liberi, lasciando aperto uno spiraglio di interrogativi sulla lotta alle droghe in Italia. La vicenda, che ha scosso Ceflie Messapica, mette in luce le sfide e le complessitĂ del sistema giudiziario nel contrasto alla criminalitĂ organizzata e alla droga. Cosa riserva il futuro per questa famiglia e per la comunitĂ ?

CEGLIE MESSAPICA - A pochi giorni dalla condanna - in primo grado e con rito abbreviato - tornano liberi padre, madre e figlio ritenuti responsabili della detenzione ai fini di spaccio di circa 15 chili lordi di hashish, 58 grammi di marijuana, sempre lordi, e pochi grammi di cocaina. Il tutto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Tornano liberi padre, madre e figlio condannati per 15 chili di "fumo" in casa

