Torna la Ztl ai lidi Nazioni Pomposa ed Estensi

Con l'arrivo della stagione balneare, tornano le affascinanti ZTL ai Lidi di Comacchio, un’opportunità per garantire relax e sicurezza nelle nostre spiagge più amate. Dal 10 giugno al 10 settembre, il centro dei Lidi delle Nazioni, Pomposa ed Estensi si trasforma, offrendo un’esperienza ancora più piacevole a residenti e turisti. Scopri le fasce orarie e le vie interessate: il divertimento e la tranquillità sono assicurati!

Con l'apertura della stagione balneare, come ogni anno, tornano le "Zone a Traffico Limitato" nei centri abitati di Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa e Lido degli Estensi con decorrenza dal 10 giugno fino al 10 settembre. Il Comune di Comacchio ricorda che le Ztl hanno le seguenti fasce orarie e riguardano solo alcune vie dei seguenti Lidi: Lido delle Nazioni: tutti i giorni dalle 20 alle 24 - (Lungomare Italia - da V.le Germania a V.le Francia - e Viale Jugoslavia da Via Portogallo a L.re Italia).. Lido di Pomposa: tutti i giorni dalle 20 alle 24 - (Viale Mare Adriatico - da V.le Dolomiti a Via Valsugana).

