torna il volo del ciuco dal corteo alla festa con un messaggio di pace

Torna il tanto atteso Volo del Ciuco ad Empoli, un appuntamento che unisce tradizione, folklore e un messaggio di pace. Dopo anni di attesa, sabato 21 giugno, la piazza si trasformerà in un autentico borgo medievale, tra balli, mestieri antichi e spettacoli per grandi e piccini. Nel pomeriggio, l’atmosfera si infiammerà con un evento che celebra le radici della comunità e il valore della convivenza. E così, in un clima di festa e unità , il corteo si concluderà con un simbolico ritorno...

Tutto pronto per il ritorno della tradizione empolese più nota e longeva: sabato 21 giugno piazza Farinata degli Uberti si prepara a rivivere per la 544esima volta nella sua storia il Volo del Ciuco. Dalle 10 il centro storico di Empoli si 'travestirà ' diventando un borgo medievale in piena regola, comprensivo di banchi degli antichi mestieri, giochi medievali per tutte le età e spettacoli teatrali. Nel pomeriggio, poi, ecco che in piazza sarà cura del 'Giullar Cortese' Gianluca Foresi animare narrando poi il Volo del Ciuco che inizierà solo dopo il corteo storico che affollerà le piazze e le strade di Empoli: saranno oltre 250 a sfilare in abiti d'epoca, con la partecipazione delle contrade di Cerreto Guidi quali Caracosta e Porta Fiorentina, i Tamburini della Compagnia di Sant'Andrea e i figuranti del Corteo storico di San Miniato.

