Torino militanti di Fratelli d’Italia aggrediti verbalmente al banchetto in Porta Palazzo

Un episodio inquietante scuote Torino, dove militanti di Fratelli d’Italia sono stati vittime di insulti e minacce verbali al banchetto in Porta Palazzo. Tra offese pesanti e atteggiamenti intimidatori, la scena catturata nel video diffuso dal consigliere Raffaele Marascio mette in luce le tensioni politiche che infiammano il capoluogo piemontese. Un episodio che richiede attenzione e una riflessione sulla necessità di rispetto e dialogo civile.

"Coglioni", "Io non ho capito cosa stanno facendo qua", "Pagliaccio di merda" poi "Tira giù sto telefono" mentre allunga un braccio. Questo si vede nel video diffuso da Raffaele Marascio, consigliere di Fratelli d’Italia in circoscrizione 4. Questa mattina una donna di circa 30 anni ha aggredito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Torino, militanti di Fratelli d’Italia aggrediti verbalmente al banchetto in Porta Palazzo

