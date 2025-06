Topalovic | Inter scelta corretta! Handanovic mi aiuta dà consigli

Luka Topalovic, giovane talento sloveno, apre il suo cuore sulla sua prima stagione all’Inter, svelando come il successo nella Primavera sotto la guida di mister Zanchetta lo abbia motivato a continuare a impegnarsi. Con un occhio alla scelta corretta di approdare in nerazzurro, il suo racconto si arricchisce di parole su Samir Handanovic, il portiere che lo ispira e lo supporta nel suo percorso di crescita.

Topalovic parla della sua scelta di arrivare all'Inter dal Domzale la scorsa stagione. Lo sloveno ha vinto il campionato Primavera con mister Zanchetta. Poi rivela su Samir Handanovic. LAVORO DURO – Luka Topalovic si è concesso in Patria a Ekipa per parlare della sua prima stagione all'Inter: « Giocare con la Primavera ha significato molto per me. Mi ha dato molta motivazione per andare avanti. Perché ho lavorato duramente per tutta la stagione per questa prestazione. Ora cerco di continuare ad allenarmi duramente e dare il massimo. Fin dall'inizio del campionato, noi e la Roma abbiamo dettato il ritmo, chi sarebbe arrivato primo o secondo.