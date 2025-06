Tonali Juve possibile ritorno di fiamma per il regista della Nazionale | è in lista insieme ad altri due nomi Gli aggiornamenti

Il calciomercato della Juventus si infiamma ancora una volta: dopo le voci di un possibile ritorno di Sandro Tonali, il regista della Nazionale italiana, la società bianconera non molla e lo inserisce nella sua lista di papabili rinforzi insieme ad altri due nomi di grande spessore. La sfida per riportare in Italia uno dei protagonisti del centrocampo resta aperta, alimentando entusiasmo e speranze tra i tifosi. La prossima settimana potrebbe essere decisiva.

Tonali Juve, possibile ritorno di fiamma per il regista della Nazionale italiana: è in lista insieme ad altri due nomi. Gli aggiornamenti sull’azzurro. Il calciomercato Juve è pronto a tornare alla carica per Sandro Tonali, vero e proprio faro del centrocampo del Newcastle così come quello della Nazionale italiana. I bianconeri sono pronti a tornare alla carica. A riportarlo è Sky Sport, che svela come il suo nome sia sempre ben presente nella lista degli obiettivi per questa estate. Insieme a lui anche Ederson dell’ Atalanta (al momento in pole) e Frattesi dell’ Inter (più complicato). .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tonali Juve, possibile ritorno di fiamma per il regista della Nazionale: è in lista insieme ad altri due nomi. Gli aggiornamenti

Tonali, beffa atroce per Milan e Juve: ecco 100 milioni - Sandro Tonali sta brillando in Premier League, rendendosi fondamentale per il Newcastle. Con un gol decisivo nel 2-0 contro il Chelsea, il centrocampista ex Milan e Juventus ha dimostrato di avere un ottimo affiatamento con il gol, portando il totale a quattro reti.

La #Juventus sta valutando un possibile scambio con il #Newcastle: #DouglasLuiz - #Tonali! ? #GazzettaDelloSport Vai su Facebook

Juve, annuncio a sorpresa: “Prima rata per Tonali”; Il piano Juventus per Sandro Tonali nella fase più delicata per Exor e Elkann, sullo sfondo l'ipotesi fondo Pif; Sandro Tonali alla Juve: arriva il “sì”.

