Tonali Juve l’interesse dei bianconeri è reale ma la trattativa si complica per questo motivo | e sullo scambio con Douglas Luiz… Ecco come stanno le cose

Sandro Tonali, il talento del Milan, torna a scalare le gerarchie del calciomercato bianconero, con un interesse reale da parte della Juventus. Tuttavia, la trattativa si complica a causa di alcuni ostacoli che potrebbero influenzare il suo futuro a Torino. Con i rumors di uno scambio con Douglas Luiz in auge, l’orizzonte si infiamma di possibilità e sfide. Ecco come stanno esattamente le cose.

Tonali Juve, l’interesse dei bianconeri è reale ma. Tutti gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista. Sandro Tonali torna prepotentemente tra i nomi monitorati dal calciomercato Juve. Il centrocampista classe 2000 era il profilo ideale individuato da Cristiano Giuntoli per completare la nuova mediana di Igor Tudor. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, i contatti erano già stati avviati. La Juventus aveva ipotizzato un’operazione che prevedeva l’inserimento del brasiliano ex Aston Villa Douglas Luiz, più un conguaglio economico per convincere il Newcastle. Tuttavia, la qualificazione alla prossima Champions League da parte dei Magpies ha complicato la trattativa, rafforzando la posizione del club inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tonali Juve, l’interesse dei bianconeri è reale ma la trattativa si complica per questo motivo: e sullo scambio con Douglas Luiz… Ecco come stanno le cose

