Tolentino uccisa a coltellate in strada davanti ai passanti | fermato presunto killer

Tragedia sconvolge il cuore di Tolentino, dove una donna è stata brutalmente uccisa a coltellate davanti a passanti smarriti. La scena, che si è svolta nel pieno centro cittadino, ha attirato decine di testimoni scioccati. I carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno già fermato il presunto aggressore. Un dramma che scuote la comunità e solleva domande sulla sicurezza urbana e sulla violenza improvvisa.

Ad assistere al feroce delitto, decine di persone che transitavano nel pieno del centro cittadino. I carabinieri intervenuti avrebbero già individuato il presunto killer.

Si legge su msn.com: L'ha uccisa in strada, davanti a decine di persone che in quel momento affollavano viale Benadduci a Tolentino.