Tolentino Macerata accoltella e uccide l’ex moglie davanti ai passanti | arrestato

Una donna 45enne di origine albanese, madre di due figlie, è stata uccisa a coltellate in strada a Tolentino (Macerata). L’agguato è avvenuto poco dopo le 20 di stasera in viale Benadduci, nel pieno centro cittadino, davanti a decine di persone che affollavano la via. L’assassino sarebbe l’ex marito della donna: avrebbe infierito sulla donna con un coltello, finché non è caduta sull’asfalto, secondo quanto scrive il Corriere Adriatico. Secondo un testimone avrebbe perfino preso a calci la donna ormai esanime. In pochi minuti è arrivata l’ambulanza del 118 allertata dai passanti, ma per la vittima non c’è stato niente da fare. 🔗 Leggi su Open.online