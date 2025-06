Tolentino donna uccisa a coltellate davanti ai passanti | femminicidio in pieno centro

Un tragico femminicidio scuote il cuore di Tolentino, dove una donna di 45 anni, madre di due figlie, è stata uccisa a coltellate davanti agli occhi dei passanti. La scena drammatica ha sconvolto la comunità, ma le forze dell'ordine hanno già individuato il presunto responsabile. Un episodio che mette ancora una volta in luce la drammatica realtà della violenza di genere e l'urgenza di interventi concreti per prevenire simili tragedie.

Secondo ilrestodelcarlino.it: Tragedia nel Maceratese, la vittima aveva 45 anni: fermato il presunto assassino, sarebbe l’ex marito.