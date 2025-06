Toko Shengelia guida la Virtus in gara-due alla Segafredo Arena

Stasera alla Segafredo Arena si riaccende la sfida, con un’attenzione speciale rivolta a Toko Shengelia, vero cuore pulsante della Virtus. Con l’arbitraggio affidato a Rossi, Giovannetti e Perciavalle, il match si preannuncia vibrante, ma è il carisma e lo spirito di Shengelia a fare la differenza. Le responsabilità che si assumono in questi momenti sono enormi, e il suo contributo potrebbe essere decisivo per spostare gli equilibri.

Un uomo in missione. Stasera si gioca gara-due alla Segafredo Arena – impianto ancora una volta esaurito – e l’attenzione sarà tutta per Toko Shengelia. Si gioca a partire dalle 20,30 (direzione arbitrale affidata a Rossi, Giovannetti e Perciavalle) e la Virtus confiderà ancora in Toko Shengelia. Che abbia le valigie pronte per Barcellona conta il minimo. Conta lo spirito che Toko trasmette, come giocatore e come leader. Le responsabilità che si assume e le giocate decisive nei momenti più caldi dell’incontro. Con i 29 punti dell’altra sera e il 37 complessivo di valutazione, Toko è entrato nell’olimpo bianconero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Toko Shengelia guida la Virtus in gara-due alla Segafredo Arena

In questa notizia si parla di: toko - shengelia - virtus - gara

Viktor Sanikidze: "Toko Shengelia merita lo scudetto con la Virtus Bologna" - Viktor Sanikidze, il volo e la passione del passato, sostiene con entusiasmo Toko Shengelia nella sua corsa verso lo scudetto con la Virtus Bologna.

Toko Shengelia, mvp di gara 1, ha chiuso con 29 punti segnati in 29 minuti di gioco con 12/14 da due punti e 37 di valutazione. Questo dato eguaglia la miglior prova in Serie A dell’ala della Virtus Segafredo Bologna realizzata in questa stagione nella gara co Vai su Facebook

Sempre il solito Toko Shengelia Mette lui il canestro che sigilla gara 3: 2-1 Virtus #LBASerieA #LBAPlayoff #Basket #Virtus #Shengelia Vai su X

Toko Shengelia guida la Virtus in gara-due alla Segafredo Arena; Toko Shengelia mostruoso, la Virtus Bologna rimonta dal -10 e piega la Germani Brescia 90-87 in gara-1; Shengelia in vista di Gara-2: «La spinta dei tifosi ci ha dato extra energia nel finale».

Toko Shengelia guida la Virtus in gara-due alla Segafredo Arena - Toko Shengelia, leader della Virtus, punta al trionfo in gara- Come scrive sport.quotidiano.net

Toko Shengelia, altra notte da campione: Bologna scatta verso lo scudetto - A fine stagione sara addio, ma il georgiano ha offerto la miglior serata in carriera con la Virtus: record di punti (29) e valutazione (37) per regalare l'1- Scrive sportmediaset.mediaset.it

Virtus Bologna vs Brescia: Sfida in Gara-2 senza Polonara e Ndour - Shengelia protagonista con 29 punti in Gara- Si legge su msn.com