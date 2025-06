Toccà i cord del noster coeur

Cari amici, il cuore batte forte mentre ci avviciniamo a un settembre ricco di emozioni a Milano. Dopo un giugno ricco di “idi” e momenti speciali, è giunto il tempo di salutare l’estate e accogliere la nuova stagione di spettacoli. Siamo onorati di condividere con voi questa avventura, ringraziandovi per il vostro affetto e supporto continuo. Restate con noi: le sorprese sono dietro l’angolo!

e Fabio Wolf El calendari el dis che sont rivade "le idi" de giugn e per num Duperdu l'è vegnuu el moment de saludass e de dagh el pontell, semper chì, a settember, cont l'avvent de la noeuva stagion di spettacol in del nost Milan. El noster l'è on onor de entrà per on moment in di cà di lettor del Giorno e ve disom grazie del voster apprezzament e sostegn. Hemm provaa a scovà per vialter i event pussé curios e interessant al de foeura de quell che adess ciamen el meinstrimingh (mainstreaming), per menà lus sora tutt el gran anda e rianda de spettacol, mostre e celebrazion che impienissen costantement la nostra cittaa, per dà di consili che voeuren minga vess inscì scontaa.