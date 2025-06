TNA | Cassie Lee affronta un fan sessista con classe

Cassie Lee dimostra ancora una volta il suo carattere forte e la sua classe, affrontando con eleganza un fan sessista. Ritornate in TNA con grinta, lei e Jessica McKay continuano a conquistare il pubblico e a sfidare le ingiustizie. Quando un fan ha rivolto insulti sessisti alle due atlete, Cassie ha risposto con maturità e determinazione, inviando un messaggio che lascia il segno. La forza delle donne si esprime anche così.

Cassie Lee e Jessica McKay hanno fatto il loro ritorno in TNA durante l’evento Against All Odds e da allora sono diventate una presenza fissa nei programmi della compagnia. Tuttavia, non tutti hanno accolto positivamente il loro ritorno e recentemente Cassie Lee ha risposto a un fan che ha rivolto insulti sessisti alle due atlete. Attraverso una storia su Instagram, Cassie Lee ha condiviso un messaggio privato ricevuto da un fan molto irrispettoso, che ha definito lei e Jessica McKay “le tr*** dell’Australia”. Pur oscurando il nome del mittente, era evidente che si trattasse di un uomo anziano privo di ogni decenza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net