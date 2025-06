Titizè un sogno veneziano agli Arcimboldi | Gioco magico e ingenuo da commedia dell’arte

Preparati a lasciarti trasportare in un incanto senza tempo con "Titizé - A Venetian Dream", uno spettacolo che trasforma Venezia in un magico teatro di sogni e poesia. Tra cavalli danzanti, sirene volanti e delfini leggeri come l’aria, questa produzione degli Arcimboldi ti invita a immergerti in un mondo sospeso tra magia e ingenua meraviglia, dove il circo e la commedia dell’arte si incontrano per regalarti un’esperienza indimenticabile.

Affiorato l'estate scorsa in Laguna per le celebrazioni dei 400 anni del Teatro Goldoni, "Titizé - A Venetian Dream" racconta la Serenissima col linguaggio dei sogni per immergere il pubblico degli Arcimboldi in un mondo sospeso tra le brume di quelle calli e quei campielli da cui affiorano cavalli danzanti, sirene volanti, delfini più leggeri dell'aria. Tutto con l'estetica circense di Daniele Finzi Pasca, gran giocoliere del gesto e del pensiero che in 40 anni di attività ha firmato tre cerimonie olimpiche, due spettacoli per il Cirque du Soleil, opere liriche entrate nel repertorio dei più titolati teatri al mondo.

In questa notizia si parla di: arcimboldi - titizè - sogno - veneziano

