Tiro a segno | gli indiani Borse e Barbuta trionfano nella carabina mista 10 metri fuori dai 10 Ceccarello-Sollazzo

Il trionfo degli atleti indiani nel tiro a segno si conferma protagonista nell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025 a Monaco di Baviera. Arya Borse e Arjun Barbuta dominano la prova mista della carabina 10 metri, sconfiggendo nettamente la Cina e lasciando il pubblico senza fiato. Il loro successo apre una nuova pagina di emozioni e sfide nel panorama internazionale, dimostrando che il talento e la determinazione degli indiani sono ormai imprescindibili.

Si apre con il trionfo totale dell’India l’ultima giornata valida per la tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, evento in scena al poligono di Monaco di Baviera. Arya Borse ed Arjun Barbuta hanno infatti vinto con ampio margine la prova mista della carabina 10 metri, battendo in un match a senza unico la Cina 1. Nello specifico gli indiani si sono imposti su Zifei Wang e Lihao Sheng, battendoli con dieci punti di scarto e portando il risultato sul 17-7. Il terzo posto è stato invece vinto dalla Norvegia 1 di Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg, capaci di sconfiggere per 16-14 la squadra USA 1 di Sagen Maddalena e Peter Matthew Fiori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno: gli indiani Borse e Barbuta trionfano nella carabina mista 10 metri, fuori dai 10 Ceccarello-Sollazzo

