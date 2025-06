Tiro a segno Cina 1 si impone nella pistola mista 16° posto per Toffalini e Maldini a Monaco

Si chiude con un brillante successo della Cina 1, che si impone nella gara di pistola mista ai Mondiali di tiro a segno 2025 a Monaco di Baviera. La competizione, ricca di emozioni e sorprese, ha visto gli atleti italiani Toffalini e Maldini chiudere al 16° posto, mentre Totani e Mastrovalerio si sono classificati al 26°. Un crescendo di adrenalina che promette grandi sfide per le prossime tappe!

Si chiude la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, andata in scena a Monaco di Baviera, in Germania: l’ultima gara del programma era quella della pistola ad aria compressa da 10 metri mista, vinta dai cinesi YaoHu. In casa Italia 16° posto per ToffaliniMaldini e 26ma piazza per TotaniMastrovalerio. Nel duello per la vittoria finale Cina 1 di Yao Qianxun ed Hu Kai domina contro l’ Armenia di Elmira Karapetyan e Benik Khlghatyan, sconfitta per 16-4. La coppia asiatica vola subito sull’8-0, gli armeni accorciano fino al 4-8, ma i cinesi conquistano altri otto punti e centrano il successo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, Cina 1 si impone nella pistola mista. 16° posto per Toffalini e Maldini a Monaco

