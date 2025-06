tinder a 50 anni in niente di serio ma vediamo di claudia valeriani

a tutto da dimostrare. È il momento di riscoprire sé stessa, di vivere nuove avventure e di aprirsi a incontri autentici senza paura del passato. Perché, a ogni età, il vero segreto è saper godersi la vita e lasciarsi sorprendere. E chissà, forse tra un match e l’altro, la felicità sta proprio dietro l’angolo. La sua storia è appena cominciata, e la tua?

H ai cinquant’anni, due figli e tuo marito ti ha lasciata per una donna più giovane. Sembra l’inizio di una storia già sentita troppe volte. Ma Sara, la protagonista di Niente di serio, ma vediamo, non ha nessuna intenzione di ricadere nel vittimismo e nella depressione. Decide di riscuotere il suo “credito di giovinezza” messo da parte: «Così, gambe incrociate sul divano, telefonino fra le mani, a cinquant’anni inizio a credere di averne venti», dice. Le donne single sono più felici degli uomini: lo studio che ribalta gli stereotipi X Il salvagente al quale si aggrappa con lo spirito e la curiosità di una ragazzina si chiama Tinder, l’app di dating in cui l’algoritmo, tenendo conto delle preferenze dell’utente, cerca di presentargli i partner più adatti. 🔗 Leggi su Iodonna.it