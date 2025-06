Tim Summer Hits pagelle della prima puntata | l’imbarazzo di Fedez e Clara 6 D’Alessio cuore d’oro 10

tim summer hits 2025: la prima puntata è stata un successo che ha saputo conquistare pubblico di piazza e a casa. Tra esibizioni coinvolgenti, momenti emozionanti e qualche gaffe, lo spettacolo ha regalato un’anteprima di estate scoppiettante. Scopriamo insieme le pagelle della prima serata, tra applausi, imbarazzi e super performance, per capire quali artisti hanno brillato e quali… ancora devono migliorare. È il primo passo di una stagione calda da non perdere!

Tim Summer Hits 2025, buona la prima. Bello per chi c'era in quella piazza del Popolo gremita e scatenata, non da meno per chi ha potuto goderne comodamente seduto in salotto su Rai 1, venerdì 13 giugno. Un primo appuntamento che ha visto avvicendarsi sul palco gli artisti e le artiste più in voga del momento, con le loro hit dell'estate. Tra brani dance e qualche momento più intimo e sentimentale, i conduttori Carlo Conti e Andrea Delogu hanno accompagnato i telespettatori in una serata indimenticabile. Annalisa dalle vibes anni '70, voto: 7. Ad aprire la prima serata evento del Tim Summer Hits è stata Annalisa, la "regina del pop e delle hit", come l'ha definita la conduttrice Andrea Delogu.

